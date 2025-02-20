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يهودي يطعن امرأةً (إسرائيليَّةً) بالقدس على خلفيَّة "كراهية المسيحيِّين"

20 فبراير 2025 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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يهودي يطعن امرأةً (إسرائيليَّةً) بالقدس على خلفيَّة "كراهية المسيحيِّين"
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبرية، أن امرأة "إسرائيلية" تعرضت، الليلة الماضية، إلى عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس على خلفية كراهية المسيحيين".

وقالت، إن انتشار كبير لفرق الإسعاف وشرطة الاحتلال بعد إصابة مستوطنة بجروح نتيجة ضربها ببلطة وانسحاب المنفذ في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية بأن المنفذ يهودي طعن المصابة بفأس داخل منزلها لأنه كان يعتقد بأنها مسيحية، ما أدى إلى إصابتها بجراح خطيرة.

ووفقًا لشهادات شهود العيان، قام المشتبه به بالصراخ على المرأة قائلاً "مسيحية"، على الرغم من أنها ليست كذلك، ثم سحب الفأس وهاجمها بقسوة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكرت القناة الـ 13 العبرية، أن الشرطة تشتبه، بأن الدافع للاعتداء على المرأة في القدس أمس، باستخدام الفأس هو كراهية المسيحيين.

وأشارت إلى أن المشتبه به في الاعتداء لم يتم اعتقاله بعد، وتستمر الشرطة في جهود البحث عنه.

وخلال الفترة الماضية ازدادت اعتداءات المستوطنين على المسيحيين ومقدساتهم، وكان آخرها قيام فتية يهود بالبصق على رجال دين مسيحيين وعلى راهبات في البلدة القديمة بالقدس.

 

 

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#القدس #الضفة

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