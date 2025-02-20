وزارة التَّربية والتَّعليم بغزَّة تعلن عن موعد عودة الطَّلبة إلى مدارسهم

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة خالد أبو ندى، اليوم الخميس، عن موعد عودة الطلبة إلى مدارسهم، بعد انقطاع دام نحو 18 شهرًا عن العملية التعليمية في مدارس قطاع غزة.

وقال أبو ندى في تصريحات صحفية، أن بداية العودة للعملية التعليمية ستكون يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت خطة لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وفيما يتعلق بموعد امتحان الثانوية العامة، بيَّن "أبو ندى" أن تحديد موعد امتحان الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة، مرجحاً أن يكون في شهر/ آذار مارس القادم.

وأشار إلى أن الطواقم العاملة بدأت قبل فترة بالعمل الفعلي لصيانة وترميم وتنظيف المدارس، وإزالة الركام، ومحاولة توفير الأثاث الطلابي والمكتبي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حرم الاحتلال أكثر من 788 ألف طالب في القطاع من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، باستشهاد 11 ألفاً و808 طالبا في القطاع، بينما أصيب 18 ألفاً و596 بجروح متفاوتة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن 341 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات، و65 تابعة لـ "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب بقطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 138 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير كليا.