الشيكل يسجل أعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي

متابعة/ فلسطين أون لاين

سجّل الشيكل الإسرائيلي، خلال تداولات الخميس، أعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ أوائل عام 2023، وذلك في ظل الحديث عن تقدم في مباحثات وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في غزة و"إسرائيل".

وفي التعاملات الصباحية، واصل الشيكل ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي واليورو، ليصل إلى 3.54 أمام الدولار، و3.685 أمام اليورو.

ويواصل الشيكل التداول عند أقوى مستوياته مقابل الدولار منذ أوائل عام 2023، وذلك قبل محاولة الحكومة المضي قدمًا في إصلاحها القضائي، ثم اندلاع الحرب في وقت لاحق من العام.

ويتم تداول الدولار عند الحد الأدنى من نطاق 3.55-3.85 شيكل/دولار، المسجل خلال العام الماضي، مع كون التطورات الأكثر بروزًا في سوق الصرف الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة هي تعزيز اليورو بنحو 2٪ والجنيه الإسترليني بنحو 4٪ مقابل الدولار".

وبحسب مراقبين، تظل التوقعات المتوسطة والطويلة الأجل دون تغيير، حيث يُتوقع أن يواصل الشيكل اتجاهه الصاعد بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية في العالم.