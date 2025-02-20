سرايا القدس تبثُّ مشاهد تسليم جثمان الأسير الإسرائيليِّ "عوديد ليفشيتس"

غزة/ فلسطين أون لاين

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد تسليم جثمان الأسير الإسرائيلي"عوديد ليفشيتس"، ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وسلّمت المقاومة في غزة إلى الصليب الأحمر، صباح اليوم، جثامين 4 أسرى إسرائيليين كانت قد أسرتهم أحياء في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدت أن الاحتلال هو الذي تسبب في مقتلهم جميعًا.

وأظهرت المقطع المصور، لحظات استلام قرار استخراج جثمان الأسير الإسرائيلي "عوديد ليفشيتس"، حتى تسليمه إلى الصليب الأحمر الدولي، إلى جانب جثامين عائلة بيباس، وقد قتلوا جميعا بنيران الاحتلال خلال محاولات استعادتهم بالقوة، وتم تسليمها ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير الماضي.

وبحسب ما هو مدوّن على توابيت الأسرى الأربعة، خلال عملية التسليم، فقد قُتلوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي وقت سابق، أكد قائد في “وحدة سراب” التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الأسير الإسرائيلي عوديد ليفشتس، كان على قيد الحياة وبصحة جيدة، إلا أن الاحتلال قصفه “متعمدًا” رفقة آسريه مما أدى إلى مقتلهم جميعًا.

وقال القيادي، في تصريحات متلفزة، خلال الاستعداد لتسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة اليوم الخميس، إن “عوديد كان حيًّا وبصحة جيدة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة النازية أصرّت على قتل الأسرى، وكان بودّنا أن يبقى حيًّا”.

وروى القائد، تفاصيل واقعة مقتل ليفشتس، وقال “إنه في إحدى النقاط التي تقدّم فيها العدو، رصد جيش الاحتلال تحركات مقاتلين من وحدة سراب -مسؤولة عن تأمين الأسرى- وقصفهم متعمدًا”.

وتابع “أصيب في القصف الأسير عوديد وكان ينزف فقط، وحينما حاول أحد المقاتلين سحبه، قامت طائرات الاحتلال بقصفهم مرة أخرى، مما أدى لمقتله واستشهاد آسِره”.

ووجه القائد، رسالة إلى الاحتلال، وقال إنه إذا أصر نتنياهو على مواصلة الحرب، فإن الأسرى “سيعودون في توابيت”، وأضاف “لن تقدر أي قوة في العالم على إعادة أسراهم بالقوة العسكرية”.