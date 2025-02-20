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وزارة الصِّحَّة بغزَّة: 22 شهيدًا وصلوا إلى مشافي غزَّة خلال ال 24 ساعة ماضية

20 فبراير 2025 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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وزارة الصِّحَّة بغزَّة: 22 شهيدًا وصلوا إلى مشافي غزَّة خلال ال 24 ساعة ماضية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفًا و319 شهيدًا، بالإضافة لـ 111 ألفًا و749 مصابًا بجروح متفاوتة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي لضحايا العداون "الإسرائيلي" على غزة، اليوم الخميس،  وصول 22 شهيداً - تم انتشالهم – إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافةً إلى 16 إصابة بجروح متفاوتة.

وأشارت إلى، أن المئات من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

استشهد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد شاب بعد قنصه من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تفقده لمنزله بحي الشجاعية بغزة.

ورغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في الـ19 من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن جيش الاحتلال لا يزال يواصل خروقاته للاتفاق، ويستهدف المدنيين في مختلف أنحاء القطاع ما أوقع عشرات منهم بين شهيد وجريح.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الخميس الماضي، عن تنفيذ الاحتلال أكثر من 270 خرقًا منذ بداية سريان وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي.

 

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#قطاع غزة #شهداء #حرب الإبادة

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