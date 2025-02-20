لأول مرَّة.. المقاومة تكشف معلومات عن الأسيرة شيري بيباس وظروف اعتقالها مع طفليها

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف قيادي في كتائب المجاهدين، خلال الاستعدادات لتسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال، تفاصيل جديدة حول الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس وأطفالها، وظروف اعتقالهما.

وقال القيادي، في تصؤيحات متلفزة، "عندما قمنا بأسرها ألحقنا بها طفليها رأفة بهما، وقمنا بتأمين مكان آمن ومريح كما تعيش في بيتها هي وأبناؤها، وعاملناها معاملة حسنة كما أمرنا ديننا الحنيف”. ولكن قوات الاحتلال استهدفت المنزل

واستدرك "لكن بسبب القصف الهمجي من الجيش النازي بصاروخ من طائرات "إف 16" أدى لتدمير المنزل بشكل كامل وتسويته بالأرض. تم قتل هذه العائلة واستشهاد آسريهم".

كما كشف القيادي، أن الأسيرة بيباس مجنّدة، كانت تعمل سكرتيرة في مكتب قائد المنطقة الجنوبية في فرقة غزة”، وهي فرقة تابعة للقيادة الإقليمية الجنوبية بالجيش الإسرائيلي.

وصباح اليوم، سلمت المقاومة الفلسطينية جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن الدفعة السابعة من اتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونشرت حماس بيانا قالت فيه إنها حاولت الحفاظ على حياة الأسرى بكل الطرق متهمة الاحتلال بالتعامل بوحشية مع هذه العائلات الإسرائيلية.

ووجهت رسالة لعائلات بيباس وليفشتس (الأسير الرابع)، قالت فيها إنها كانت تأمل في عودتهم أحياء، بيد أن حكومتهم فضلت قتلهم وقتل 17 ألف طفل فلسطيني معهم.

وأكدت الحركة أنها حافظت على حرمة جثث هؤلاء القتلى بينما لم تحترمهم حكومتهم أحياء وقتلتهم هم وآسريهم. وقالت إن المجرم بنيامين نتنياهو يتباكى على قتلاه لكي يتنصل من مسؤولية قتلهم.

ويوم أمس، قالت كتائب المجاهدين، إنها ستسلِّم الخميس، جثامين أفراد عائلة بيباس ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة.

وأوضح الناطق باسم كتائب المجاهدين أبو بلال، في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال هي من قتلت عائلة بيباس، بعد أن أسرهم مجاهدو الكتائب "أحياء" يوم 7 أكتوبر 2023.

وأكد أبو بلال، أنّ المجاهدين حافظوا على جثامين العائلة ومعاملتهم بحسن وفق تعاليم الإسلام قبل قتلهم بقصف صواريخ الاحتلال الصهيوني، واستشهاد أفراد المجموعة الآسرة.

وأضاف، أنّ "الكتائب حافظت على جثامين العائلة طوال مراحل الحرب حتى تاريخ التسليم".

ويُذكر، أنّ كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحماس أفرجت عن الأسير ياردن بيباس في إطار عملية تبادل الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتعتبر عائلة بيباس من الرموز التي يستخدمها المشاركون في احتجاجات عائلات أسرى الاحتلال في غزة، المطالبين بوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قالت حركة حماس إنّ الاحتلال قتل أفراد العائلة وهم الزوجة وطفلاها خلال قصف عنيف على قطاع غزة.

وفي 30 من الشهر ذاته، نشرت كتائب القسام رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي بيباس طالب فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعمل على استعادة جثامينهم لكي يدفنوا في "إسرائيل"، وفق مناشدته.