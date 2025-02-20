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الصَّليب الأحمر متَّهم بـ "ازدواجيَّة معايير" خلال تسلُّم جثامين "الأسرى الإسرائيليِّين"

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الصَّليب الأحمر متَّهم بـ "ازدواجيَّة معايير" خلال تسلُّم جثامين "الأسرى الإسرائيليِّين"

20 فبراير 2025 . الساعة 15:14 بتوقيت القدس
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الصَّليب الأحمر متَّهم بـ "ازدواجيَّة معايير" خلال تسلُّم جثامين "الأسرى الإسرائيليِّين"
غزة/ فلسطين أون لاين

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، ما وصفه بـ "ازدواجية معايير" اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال تسلم وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين والشهداء الفلسطينيين.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة، في تدوينة عبر منصة "إكس"،: "بينما يُجري الصليب الأحمر مراسم رسمية مُهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلِّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية".

وأضاف الثوابتة أن "هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة والإنصاف".

وتأتي هذه الإدانة على خلفية تسليم المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوب غزة.

وأظهرت عملية التسليم احترام الفصائل الفلسطينية لحرمة الموتى، عبر تسليم جثامين الأسرى الأربعة كل منهم في تابوت منفصل مع بياناته.

وتعود الجثامين الأربعة إلى أم وطفليها والأسير عوديد ليفشتس، وقد قتلوا جميعا بنيران الاحتلال خلال محاولات استعادتهم بالقوة، وتم تسليمها ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير الماضي.

المصدر / الأناضول
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#غزة #الصليب الأحمر

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