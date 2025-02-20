مجنَّدةٌ "إسرائيلية" تروي تفاصيلَ جديدة خلال اعتقالها في غزَّة

كشفت المجندة "الإسرائيلية" آغام بيرغر، تفاصيل جديدة حول أحداث عاشتها خلال فترة أسرها لدى كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قبل أن يتم إطلاق سراحها خلال صفقة تبادل الأسرى.

ونقلت يديعوت أحرنوت تصريحات المجندة المحررة بيرغام، التي قالت إن كتائب القسام قدموا لها ولزميلاتها "كتاب صلاة" خلال احتجازهن، مما أتاح لهن أداء الشعائر الدينية والاحتفال بعيد الفصح.

وقالت بيرغر "قبل نحو عام، فوجئ الأسرى بمسلحين من حماس يعطونهم أشياء مختلفة، بما في ذلك سيدور (كتاب الصلوات اليهودية الذي يُستخدَم في الصلوات اليومية والأعياد)".

وأضافت: "لا نعرف كيف حدث ذلك، لكنهم أحضروا لنا بعض المواد من بينها كتاب الصلوات".

وتابعت المجندة الإسرائيلية: "لم يكن الأمر مجرد مصادفة بل جاء عندما كنا بحاجة إليه". ولفتت إلى أنها وزميلاتها كن يتابعن التواريخ عبر الراديو والتلفاز، مما ساعدهن على تحديد مواسم الأعياد اليهودية أثناء الأسر.

وأوضحت أنها تمكنت من الاحتفال بعيد الفصح، ورفضت تناول الخبز المخمر، قائلة: "طلبت دقيق ذرة وأحضروه لي".

وأشارت بيرغر إلى أن آسريها "احترموا الأشخاص المتدينين".

وذكرت، أنها تمكنت من الصيام خلال عيد الغفران وصوم "أستير" (يصومه اليهود في اليوم الذي يسبق عيد المساخر).

وأشارت إلى أنها كانت تحافظ على يوم السبت في الأسر، فكانت تحرص على عدم مشاهدة التلفاز أو الاستماع للراديو، مضيفةً أنه "كانت هناك فترة كان مقاتلو حماس يحضرون لنا الشموع قبل السبت".

وأسرت حماس بيرغر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من قاعدة "الجيش الإسرائيلي" في مستوطنة نحال عوز، وأفرجت عنها في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 4 أيام من الإفراج عن زميلاتها المجندات دانييلا جلبوع وليري الباغ وكارينا أرييف ونعما ليفي.

وفي الدفعة الثالثة التي أفرجت فيها حماس عن "بيرغر"، تم الإفراج أيضا عن مستوطنين اثنين، هما أربيل يهود وغادي موزيس، من وسط المنازل المدمرة في جباليا شمالي قطاع غزة، إلى جانب 5 تايلنديين.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / وكالات