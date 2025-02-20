ماذا بعد وصول جثامين الأسرى القتلى إلى "تل أبيب".. مصادر عبرية عبرية تكشف تفاصيلَ جديدة

أعلنت هيئة البث العبرية، أنه سيتم نقل جثامين الأسرى القتلى الأربعة في مواكب عسكرية إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير جنوب "تل أبيب".

وأشارت الهيئة العبرية، إلى أن الجثامين ستخضع لعملية التحقق من الهوية وتحديد سبب الوفاة، والتي قد تستغرق حتى 48 ساعة.

وأوضحت قناة كان العبرية، أن حماس نقلت توابيت الأسرى القتلى مقفلة، وبمفاتيح لا تفتح، بحسب مصدرين "إسرائيليين" شاركا في العملية.

ووفقًا لما نشره موقع حدشوت بزمان العبري، فإنه سيتم فحص توابيت الأسرى القتلى من قبل سلاح الهندسة خشية من أن تكون مفخخة.

وحول تسليم الأسرى القتلى من خان يونس، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الأسرى الأربعة الذين تم تسليم جثثهم اليوم، كانوا محتجزين في منطقة شرق خان يونس، حيث عملت قوات الجيش لمدة 4 أشهر.

وبرزت تساؤلات في الإعلام العبري عن سبب مقتل الإسرائيليين الأربعة الذين سلمت "حماس" جثثهم للصليب الأحمر اليوم.

وعلقت إذاعة جيش الاحتلال، "شيري، وأرييل، وكفير، وعوديد، الذين ستتم إعادتهم اليوم، اختطفوا وتم احتجازهم على ما يبدو في منطقة شرق خان يونس؛ وعملت قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة لمدة أربعة أشهر تقريبا".

وأضافت الإذاعة "تتقاطع هذه المعلومة مع رسائل نشرتها "حماس" في الساعات الماضية وتم نشرها في الإعلام العبري بأنهم قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على غزة".

وصباح اليوم الخميس، سلَّمت المقاومة الفلسطينية، جثامين أربعة أسرى صهاينة للصَّليب الأحمر في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزّة.

وحرصت المقاومة على مراعاة حرمة الموتى وعائلاتهم، ووضعت جثامينهم في أربعة توابيت، قبل تسليمهم للصليب الأحمر.

ووضعت المقاومة إلى جانب التوابيت مجسمات لصواريخ كتب عليها (من صنع أمريكي) في إشارة إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الإبادة الجماعية والقصف الإسرائيلي الذي قتل عدداً من أسرى الاحتلال.

ومن جهتها، أكدت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، أن كتائب القسام والمقاومة حرصتا في مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى ومشاعر عائلاتهم، رغم أن جيش الاحتلال لم يراعِ حياتهم وهم أحياء.

وقالت حماس في تصريحٍ صحفي، قبل تسليم جثامين أربعة أسرى صهاينة، إننا "حافظنا على حياة أسرى الاحتلال، وقدمنا لهم ما نستطيع، وتعاملنا معهم بإنسانية، لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم".

وأشارت، إلى أن جيش العدو الصهيوني قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم، و حكومة الاحتلال النازية تتحمّل المسؤولية الكاملة بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارًا.

وأضافت، "يتباكى المجرم نتنياهو اليوم على جثامين أسراه الذين عادوا إليه في توابيت، في محاولة مكشوفة للتنصّل أمام جمهوره من تحمّل مسؤولية قتلهم".

وشددت حماس على أن كتائب القسام وفصائل المقاومة بذلوا كل ما في وسعهم لحماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، إلا أن القصف الهمجي والمتواصل للاحتلال حال دون تمكّنها من إنقاذ جميع الأسرى.

وبعثت حماس رسالةً إلى عائلتي القتلى الصهاينة بيباس وليفشتس، قائلةً "كنّا نفضّل أن يعود أبناؤكم إليكم أحياءً، لكن قادة جيشكم وحكومتكم اختاروا قتلهم بدلًا من استعادتهم".

وأمس الأربعاء، أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أنه سيتم الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، والذين كانوا جميعاً على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل متعمد".

المصدر / فلسطين اون لاين