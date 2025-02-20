أبو زهري: تسليم الجثامين اليوم رسالةٌ للاحتلال للتَّوقُّف عن المناورة وتنفيذ "وقف إطلاق النَّار" بشكل كامل

قال القياديّ في حركة المُقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، إنَّ تسليم الجثامين اليوم هو رسالة للاحتلال للتَّوقُّف عن المناورة واحترام اتِّفاق وقف إطلاق النَّار بشكل كامل.

وأضاف أبو زهري في تصريحٍ صحفي، أن عنجهيَّة نتنياهو يمكن أن تتسبَّب في تكرار صورة اليوم".

وصباح اليوم الخميس، سلَّمت المقاومة الفلسطينية، جثامين أربعة أسرى صهاينة للصَّليب الأحمر في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزّة.

وحرصت المقاومة على مراعاة حرمة الموتى وعائلاتهم، ووضعت جثامينهم في أربعة توابيت، قبل تسليمهم للصليب الأحمر.

ووضعت المقاومة إلى جانب التوابيت مجسمات لصواريخ كتب عليها (من صنع أمريكي) في إشارة إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الإبادة الجماعية والقصف الإسرائيلي الذي قتل عدداً من أسرى الاحتلال.

وأمس الأربعاء، أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أنه سيتم الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، والذين كانوا جميعاً على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل متعمد".

ويُذكر، أنّ كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحماس أفرجت عن الأسير ياردن بيباس في إطار عملية تبادل الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت حركة حماس إنّ الاحتلال قتل أفراد العائلة وهم الزوجة وطفلاها خلال قصف عنيف على قطاع غزة.

ويوم الثلاثاء، أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة خليل الحية، أن الحركة قررت تسليم ستة أسرى إسرائيليين أحياء السبت المقبل، وأربعة جثث الخميس، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحية في تصريحات مصورة عبر قناة "الأقصى" الفضائية، إن "حماس قررت تسليم 4 جثامين من أسرى الاحتلال يوم الخميس، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات الاتفاق".

وأضاف أننا "سنفرج عن جثامين عائلة بيباس على أن يفرج الاحتلال يوم السبت عمن يقابلهم من أسرانا وفق الاتفاق".

كما أوضح، أنه سيتم الإفراج أيضا عن 6 أحياء من أسرى الاحتلال يوم السبت، ومنهم هشام السيد وفيرا مانغيستو مقابل أسرى فلسطينيين، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال تسليم باقي الجثامين في الأسبوع السادس من تنفيذ الاتفاق.

المصدر / فلسطين اون لاين