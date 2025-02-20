حماس تبعث رسالةً لعائلات أسرى الاحتلال وتؤكد: التَّبادل هو الطريق الوحيد لإعادة أبنائكم أحياء

أكدت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، أن كتائب القسام والمقاومة حرصتا في مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى ومشاعر عائلاتهم، رغم أن جيش الاحتلال لم يراعِ حياتهم وهم أحياء.

وقالت حماس في تصريحٍ صحفي، قبل تسليم جثامين أربعة أسرى صهاينة، إننا "حافظنا على حياة أسرى الاحتلال، وقدمنا لهم ما نستطيع، وتعاملنا معهم بإنسانية، لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم".

وأشارت، إلى أن جيش العدو الصهيوني قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم، و حكومة الاحتلال النازية تتحمّل المسؤولية الكاملة بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارًا.

وأضافت، "يتباكى المجرم نتنياهو اليوم على جثامين أسراه الذين عادوا إليه في توابيت، في محاولة مكشوفة للتنصّل أمام جمهوره من تحمّل مسؤولية قتلهم".

وشددت حماس على أن كتائب القسام وفصائل المقاومة بذلوا كل ما في وسعهم لحماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، إلا أن القصف الهمجي والمتواصل للاحتلال حال دون تمكّنها من إنقاذ جميع الأسرى.

وبعثت حماس رسالةً إلى عائلتي القتلى الصهاينة بيباس وليفشتس، قائلةً "كنّا نفضّل أن يعود أبناؤكم إليكم أحياءً، لكن قادة جيشكم وحكومتكم اختاروا قتلهم بدلًا من استعادتهم".

وتابعت "قتل جيشكم أيضًا 17881 طفلاً فلسطينياً، في قصفهم الإجرامي لقطاع غزة، ونعلم أنكم تدركون من المسؤول الحقيقي عن رحيلهم".

وأكملت، "لقد كنتم ضحية لقيادة لا تكترث لأبنائها".

وجددت حماس تأكيدها أن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياءً إلى ذويهم، وأي محاولة لاستعادتهم بالقوة العسكرية أو العودة إلى الحرب لن تُسفر إلا عن مزيد من الخسائر في صفوف الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين