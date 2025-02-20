طقس فلسطين: كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي وأمطار متوقعة نهاية الأسبوع

تشير التوقعات الجوية إلى تأثر فلسطين بكتلة هوائية باردة جداً ومنخفض جوي متوسط الشدة، اعتباراً من يومي الخميس والجمعة.

تفاصيل الحالة الجوية:

- الخميس والجمعة: طقس شديد البرودة، مع نشاط في سرعة الرياح وهبات قوية أحياناً. هطول أمطار متوقع على مناطق مختلفة على فترات متقطعة، قد تكون متفاوتة الغزارة.

- الثلوج: يستبعد تساقط الثلوج خلال يومي الخميس والجمعة.

- بداية الأسبوع المقبل: تدفق المزيد من الرياح القطبية الباردة، مع احتمالية لهطولات مطرية وثلجية على المرتفعات الجبلية.

تذبذب التوقعات:

- لا يزال هناك تذبذب في التوقعات الجوية بالنسبة لحدة الهطولات وتراكم الثلوج خلال بداية الأسبوع المقبل، وهذا قد يؤدي إلى تغيرات في الحالة الجوية.

تحذيرات وتوصيات:

- ارتداء الملابس الدافئة: نظراً لانخفاض درجات الحرارة المتوقع، ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتجنب التعرض المباشر للبرد.

- متابعة التحديثات الجوية: من المهم متابعة التحديثات والنشرات الجوية بانتظام، حيث أن حالة الطقس قد تتغير بشكل سريع.

- الحذر من الرياح القوية: ينصح بتوخي الحذر من الرياح القوية، وتثبيت الأشياء المعرضة للتطاير.

المصدر / فلسطين أون لاين