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بالفيديو الاحتلال يُفجّر منزل عائلة الشَّهيد عمار عودة في سلفيت

20 فبراير 2025 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُفجّر منزل عائلة الشهيد عمار عودة في سلفيت

فجَّرت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد عمار عودة في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، منفذ عملية "حولون" في آب العام الماضي.

وقالت مصادر صحفية، إن دوي انفجار قوي سُمع في مدينة سلفيت، تزامنًا مع تفجير منزل عائلة الشهيد "عودة".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة الليلة الماضية بعدد كبير من الآليات العسكرية، بما فيها شاحنة محملة بالمتفجرات، وانتشرت في عدد من الشوارع ومفترقات الطرق.

واقتحمت قوات الاحتلال البناية السكنية التي تقطنها عائلة الشهيد عودة، والمكونة من 3 طوابق، وأجبرت سكانها على الخروج منها، كما أخلت سكان المنازل المجاورة، تمهيدًا لتفجير منزل الشهيد.

ونفذ الشهيد عودة في الرابع من أغسطس/ اب الماضي عملية طعن في مدينة حولون قرب تل أبيب، وتمكن من قتل مستوطنين اثنين، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، قبل أن يستشهد برصاص أحد عناصر شرطة الاحتلال.

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#الحرب على غزة #عملية حولون #طوفان الأقصى #عمار عودة

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