من هي عائلة "بيبس" التي قررت المُقاومة تسليم جثامينهم ضمن صفقة تبادل الأسرى؟

أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامة حماس أبو عبيدة، أمس الأربعاء، أنَّ المقاومة قررت تسليم جثامين عائلة "بيبس" الثلاثة (الأم وطفلاها) الذين كانوا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل متعمّد.

وتعتبر عائلة بيبس من الرموز التي يستخدمها المشاركون في احتجاجات عائلات أسرى الاحتلال في غزة، المطالبين بوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وكشف قيادي ميداني في كتائب المجاهدين، اليوم الخميس، قبل تسليم جثامين أسرى الاحتلال، أنّ "الأسيرة بيبس كانت تعمل في مكتب قائد المنطقة الجنوبية في فرقة غزة وخدمت أيضاً سابقاً في الوحدة 8200 والاحتلال قتلها مع أطفالها بعد قصفهم مع المجموعة الآسرة".

ويُذكر، أنه في 6 فبراير الجاري، وافقت حماس على تبكير تسليم جثامين عائلة بيبس استجابة لطلب الاحتلال عبر الوسطاء.

وقال مصدر مطلع، إن ما يحول دون تنفيذ عملية تسليم جثامين عائلة بيبس حتى اللحظة هو عدم التزام الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لاستخراج الجثامين.

وأفرجت كتائب القسّام عن الأسير ياردن بيباس في إطار عملية تبادل الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت حركة حماس إنّ الاحتلال قتل أفراد العائلة وهم الزوجة وطفلاها خلال قصف عنيف على قطاع غزة.

وفي 30 من الشهر ذاته، نشرت كتائب القسام رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي بيباس طالب فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعمل على استعادة جثامين زوجته وطفليه لكي يدفنوا في "إسرائيل"، وفق مناشدته.

ويوم الثلاثاء، أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، أن الحركة قررت تسليم ستة أسرى إسرائيليين أحياء السبت المقبل، وأربعة جثث الخميس، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحية في تصريحات مصورة عبر قناة "الأقصى" الفضائية، إن "حماس قررت تسليم 4 جثامين من أسرى الاحتلال يوم الخميس، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات الاتفاق".

وأضاف أننا "سنفرج عن جثامين عائلة بيباس على أن يفرج الاحتلال يوم السبت عمن يقابلهم من أسرانا وفق الاتفاق". كما أوضح، أنه سيتم الإفراج أيضا عن 6 أحياء من أسرى الاحتلال يوم السبت، ومنهم هشام السيد وفيرا مانغيستو مقابل أسرى فلسطينيين، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال تسليم باقي الجثامين في الأسبوع السادس من تنفيذ الاتفاق.



المصدر / فلسطين أون لاين