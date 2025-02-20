"بينهم أسيران محرران".. قوات الاحتلال تنفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، عمليات اقتحام ومداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية "تل" غرب نابلس شمالي الضفة الغربية لأكثر من 5 ساعات، ودهمت منازل وفتشتها واعتقلت 5 فلسطينيين، كما أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في حين أصيب آخران برضوض وكدمات.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدات قصرة وبيتا وأودلا وبيت فوريك جنوب نابلس.

وذكرت مصادر صحفية، أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

كما حطّمت قوات الاحتلال منزلي المواطنين غسان زواهرة ومنير الجعفري، عقب اقتحامهما في مخيم الدهيشة للاجئين، جنوبي شرق مدينة بيت لحم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، واعتقلت 4 شبان عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم.

وفي بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين: نجيب مفارجة وحمزة دار موسى، عقب دهم منزليهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد وهشام جرادات، عقب اقتحامها منازل عائلاتهم في بلدة سعير، شمالي مدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية ودهمت منزل الشهيد عمار عودة تمهيدًا لهدمه، ودفعت بتعزيزات للمنطقة وأخرجت السكان من المنازل المحيطة بمنزل الشهيد عودة.

ونفذ الشهيد عودة عملية طعن في منطقة حولون في تل أبيب في الرابع من أغسطس/آب العام الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة.

المصدر / وكالات