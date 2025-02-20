إصابة مستوطنة بعمليَّة طعن في القدس

أُصيبت مستوطنة في عملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس، بينما تمكن المنفذ من الانسحاب من المكان دون أن يتمكن الاحتلال من الإمساك به.

وقال موقع حدشوت حموت العبري، إنّ المستوطنة تعرضت لإصابة حرجة نتيجة تعرضها لضربة بـ "بلطة"، في حين سارعت فرق الإسعاف وقوات الاحتلال إلى الموقع بعد وقوع العملية.

وأوضحت هيئة الإسعاف "الإسرائيلية"، أن أجهزة الأمن وصلت إلى مكان حادثة الطعن وفتحت تحقيقا بالحادث، دون تفاصيل إضافية.

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا أمنيًا في المنطقة، حيث انتشرت بشكل مكثف وأعلنت محيط الحادث منطقة عسكرية مغلقة، بالإضافة إلى فرض حظر تجوال في المنطقة.

وأشارت المنصات إلى أن شرطة الاحتلال تواصل البحث عن منفذ عملية الطعن.

إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن المستوطنة المصابة في العملية بالحي اليهودي، هي زوجة ابن الحاخام عميت شليطا، رئيس المدرسة الدينية في كريات ملاخي.

المصدر / فلسطين أون لاين