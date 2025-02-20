المُقاومة تبدأ استعداداتها لتسليم جثامين أربعة أسرى صهاينة في خانيونس.. كيف بدا المشهد؟

بدأت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، استعداداتها لتسليم جثامين أربعة أسرى صهاينة في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت الصور، تجهيز المقاومة لمنصة ميدانية تحمل عدة شعارات ورسائل لحكومة الاحتلال التي تعمَّدت قتل أسراها بصواريخها خلال الحرب على غزة.

وعلَّقت المقاومة صورةً لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ملطَّخًا بالدماء وأسفل منه صورة الأسرى الأربعة وهم أحياء قبل أن يقتلهم الاحتلال، وكتبت باللغات العربية والعبرية والإنجليزية "قتلهم مجرم الحرب نتنياهو بصواريخ الطائرات الحربية".

وعلى يسار المنصة، ظهرت صورة لمجموعة من توابيت أسرى الاحتلال الذين قتلتهم آلة الحرب الصهيونية وكتبت المقاومة "عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت".

ومن جهته، أكد الناطق باسم كتائب المجاهدين، أبو بلال، أن الكتائب أنهت الترتيبات الخاصة لعملية تسليم رفاة عائلة بيباس والذين قتلوا بقصف طائرات العدو لمكان احتجازهم الصهيوني بشكل متعمد، وسيتم تسليمهم اليوم ضمن المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وأمس الأربعاء، أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أنه سيتم الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وقال أبو عبيدة، في تصريح صحافي، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سيتم الخميس الموافق 20-02-2025م تسليم جثامين عائلة "بيباس" وجثمان الأسير "عوديد ليفشتس" والذين كانوا جميعاً على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل متعمد".

ويُذكر، أنّ كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحماس أفرجت عن الأسير ياردن بيباس في إطار عملية تبادل الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتعتبر عائلة بيباس من الرموز التي يستخدمها المشاركون في احتجاجات عائلات أسرى الاحتلال في غزة، المطالبين بوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت حركة حماس إنّ الاحتلال قتل أفراد العائلة وهم الزوجة وطفلاها خلال قصف عنيف على قطاع غزة.

وفي 30 من الشهر ذاته، نشرت كتائب القسام رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي بيباس طالب فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعمل على استعادة جثامينهم لكي يدفنوا في "إسرائيل"، وفق مناشدته.

ويوم الثلاثاء، أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، أن الحركة قررت تسليم ستة أسرى إسرائيليين أحياء السبت المقبل، وأربعة جثث الخميس، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحية في تصريحات مصورة عبر قناة "الأقصى" الفضائية، إن "حماس قررت تسليم 4 جثامين من أسرى الاحتلال يوم الخميس، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات الاتفاق".

وأضاف أننا "سنفرج عن جثامين عائلة بيباس على أن يفرج الاحتلال يوم السبت عمن يقابلهم من أسرانا وفق الاتفاق".

كما أوضح، أنه سيتم الإفراج أيضا عن 6 أحياء من أسرى الاحتلال يوم السبت، ومنهم هشام السيد وفيرا مانغيستو مقابل أسرى فلسطينيين، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال تسليم باقي الجثامين في الأسبوع السادس من تنفيذ الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين