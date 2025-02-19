"خطف الاحتلال جثامينهم".. ثلاثة شهداء بعد محاصرتهم داخل منزل في مخيَّم الفارعة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر محلية، استشهاد ثلاثة مقاومين، مساء اليوم الأربعاء، داخل منزل حاصره جيش الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت جثامين شهداء من المنزل الذي حاصرته في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة".

وذكرت المصادر، أن الشهداء الثلاثة هم: الشهيد المشتبك يوسف التايه، محمد خليل برية، ويوسف الأسمر، ارتقوا خلال اشتباكٍ مسلح مع قوات الاحتلال بعد محاصرة منزل داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس

وتسللت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إلى المخيم وحاصرت منزلا، وسُمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص من جهة المنزل المحاصر.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي قتلت 3 فلسطينيين في مخيم الفارعة شمال الضفة".

وقالت كتائب "شهداء الأقصى" على قناتها بمنصة تلغرام، إن عناصرها اشتبكوا مع قوات الجيش الإسرائيلي لفك الحصار عن المنزل.

وأضافت: "دفاعا عن فلسطين وأرضها وشعبها ومقدساتها، يواصل مقاتلونا في مخيم الفارعة التصدي لاقتحام قوات العدو الصهيوني للمخيم لفك الحصار عن المنزل المحاصر، ويستهدفونها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة ويخوضون اشتباكات عنيفة معها".

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مخيمات شمالي الضفة الغربية، مخفا 56 قتيلا فلسطينيا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

ومنذ بدء الإبادة في غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.