لأول مرَّة.. الاحتلال ينشر مقطع فيديو للطبيب حسام أبو صفية من داخل المعتقل

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر الإعلام العبري، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لمدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية من داخل المعتقل، وذلك لأول مرة، منذ تاريخ 27 ديسمبر/كانون أول 2024.

وظهر الطبيب أبو صفية مكبل اليدين والقدمين وتبدو عليه ملامح الإرهاق والتعب، وذلك خلال مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية من داخل المعتقل.

ويأتي ذلك، بعد أيام قليلة من قرار سلطات الاحتلال تحويل الطبيب أبو صفية إلى الاعتقال تحت صفة "المقاتل غير الشرعي"، والكشف عن تعرضه للتعذيب والتنكيل والإهمال الطبي.

وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنَّ سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا بتحويل الدكتور المعتقل حسام أبو صفية إلى صفة مقاتل غير شرعي.

وقال المركز الحقوقي، في بيان صحافي، الجمعة، إن قوات الاحتلال أصدرت بتاريخ 12 فبراير/شباط 2025 أمراً بتحويل الدكتور المعتقل حسام إدريس عامر أبو صفية (52 عاماً) مدير مستشفى كمال عدوان؛ للاعتقال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي، بدلاً من المحاكمة العادية، حيث جرى إبلاغ الأمر لمحكمة عسقلان ولمحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان في يوم جلسة نظر تمديد التوقيف المقررة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2025.

وأشار الميزان، إلى أن القرار جاء بعد زيارة محامي المركز بتاريخ 11 فبراير/شباط 2025 للدكتور أبو صفية في سجن عوفر، وهي الزيارة التي كشفت عن تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر لكونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة، وحقه في مناقشة أدلة الاتهام وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه.

وفقاً لهذا القانون فإن على الشخص المحتجز أن ينتظر لمدة (45) يوماً لتثبيت أمر الاعتقال من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، ولمدة (6) أشهر قابلة للتمديد.

وقبل يومين، قالت عائلة مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، الطبيب حسام أبو صفية، إن المحامي محمد جبارين من مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان، تمكَّن من زيارة نجلها المُعتقل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، ونَقل رسالته للعالم حول وضعه الصحي وظروف اعتقاله.

وأوضحت عائلة "أبو صفية" في تصريحاتٍ إعلامية، أن الطبيب أبو صفية ، تعرّض لسوء معاملة وتعذيب شديد من قبل جيش الاحتلال في الأيام الأولى من الاعتقال، حيث أُجبر على خلع ملابسه وقُيدت يداه وجلس على حصى مدببة لمدة 5 ساعات تقريباً، وتعرض للضرب بعصاة كهرباء، والضرب على الصدر، وتعرض للإغماء في الزنزانة بسبب شعوره بالاختناق، وتم حجزه داخل زنزانة حجز انفرادي 24 يومًا في معتقل سديه تيمان، قبل نقله لسجن عوفر غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفقًا لما قاله المحامي جبارين.

وأكد المحامي "جبارين"، أنه لا يوجد لوائح اتهام ضد مدير مستشفى كمال عدوان، لافتًا إلى أن كل الاتهامات التي وُجهت له باطلة ولم يستطع الاحتلال إثباتها بالأدلة.

ونوّه، إلى أن النيابة العامة "الإسرائيلية" لم توجِّه أي قضية ضد "أبو صفية" لعدم وجود أدلة تثبت ادعاءات جيش الاحتلال.

ويُذكر أن الطبيب أبو صفية معتقل لدى الاحتلال "الإسرائيلي" كرهينة منذ تاريخ 27 ديسمبر/كانون أول 2024، ويعاني من ارتفاع مزمن في ضغط الدم وتضخم في عظلة للقلب، ولم يجر عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج له، بالرغم من مطالبته لإدارة السجن بذلك.