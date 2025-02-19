بالأسماء.. 64 معتقلاً من غزة تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 64 معتقلًا من قطاع غزة تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم.

وبحسب البيان، تتضمن هذه الردود أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ المعطى الوحيد المتوفر عن عدد المعتقلين من غزة، هو ما اعترفت به إدارة السّجون بداية شهر شباط/ فبراير الجاري ويبلغ (1802) ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال المئات رهن جريمة الإخفاء القسري.

وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في ختام بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا

فيما يلي قائمة أسماء الأسرى والمعتقلون وأماكن احتجازهم:



1. اياد محمود حسن ابو جابر، سديه تيمان

2. ايمن عادل عقل عبد الرحمن ، سديه تيمان

3. محمد بلال سرحان صالحة ، سديه تيمان

4. مصعب عبد الحكيم ابو جراد، سديه تيمان

5. صهيب عبد محمود حريبي، سجن عوفر

6. محمد هاشم محمد عسلية، سجن عوفر

7. وسيم ابراهيم ابو جامع، سجن نفحة

8. نافذ عوض حمدان ابو دقة، سجن عوفر

9. مهند جهاد بلال صالحة، سجن النقب

10. عبد الكريم سعيد الهبل، سجن عوفر

11. صائب محمد ناصر عطية غبن، سديه تيمان

12. حسن زياد حسن مصطفى، سديه تيمان

13. راجح زاهر ابو هربيد، معسكر عوفر

14. حسن خضر حسين ابو عليوة، سديه تيمان

15. يوسف حسن ابو عيطة، معسكر عوفر

16. حسن محمود محمد محمود حلو، سجن نيتسان

17. محمد ابراهيم محمد مبحوح، سجن النقب

18. حسن بسام محمد موسى ابو فسيفس، سجن نفحة

19. محمود سالم محمد نجار، سجن نيتسان

20. محمد عطية علي ابو النمر، سجن النقب

21. مراد سليمان ابو دراز، سجن النقب

22. محمد عاطف جودت سلمان، معسكر عوفر

23. محمد سليم اسماعيل التوتري، سجن عوفر

24. نافذ صباح صبحي ابو جراد، معسكر عوفر

25. إﯾﮭﺎب زﯾﺎد ﻋﺑد اﻟﺑﻧﺎ، نيستان

26. عبد الرحمن سعيد حمدان، سجن نفحة

27. علاء ابراهيم حوحي، سجن النقب

28. عمر عبد الله عارف ظاهر، سجن نفحة

29. ايهاب حاتم محمد غبن، سجن النقب

30. احمد محمد العمودي، سجن نفحة

31. عمر علي حسن شلوف، سجن نفحة

32. مأمون احسان دياب، سجن نفحة

33. باسل فايز ابو علي، سجن النقب

34. محمد محمد حمودة، سجن نفحة

35. محمد خميس ابو عودة، معسكر عوفر

36. داوود احمد الدغم، سجن النقب

37. محمد سعدي عزات الخطيب، سجن النقب

38. قابيل خليل المصري، معسكر سديه تيمان

39. حسام محمد علي ياسين، سجن عوغر

40. محمد خالد جبر مملوك، سجن عوفر

41. همام عبد الحميد مكاوي، معسكر سديه تيمان

42. محمد احمد مصطفى جودة، معسكر نفتالي

43. عبد الله عادل العصار، معسكر عوفر

44. محمد سالم ناهض السمك، معسكر عوفر

45. امجد خليل قديح، معسكر عوفر

46. مراد وليد القوقا، نفحة

47. محمد سعيد رشاد العسلي، سجن النقب

48. خيري مزهر العربيد، سجن النقب

49. نصر جاد الله خريم، سجن نفحة

50. محمد اشرف عاطف شهوان، سجن عوفر

51. رائد خليل درفيلي، سجن النقب

52. محمد رمضان العربيد، سجن مجيدو

53. علاء شعبان المشهراوي، سجن النقب

54. عبد الله فريد سعدات، سجن النقب

55. حامد حسن عثماني، سجن النقب

56. محمد بسام الهنداوي، سجن عوفر

57. حمدي فايز عيسى، سجن النقب

58. مهدي مصطفى حسنين، سجن نفحة

59. حسن ابراهيم الجزار، سجن مجيدو

60. اسماعيل عمر اللوح، سجن النقب

61. فادي حاتم محمد غبن، سجن النقب

62. موسى اشرف شهوان، سجن عوفر

63. قصي عبد الباسط ريحان، سجن عوفر

64. احمد ابراهيم الجبالي، سهرونيم "بالقرب من سجن النقب"