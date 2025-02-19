منخفض جوي يؤثر على غزة بدءًا من الليلة... والدِّفاع المدنيُّ يصدر تنويهًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدر الدفاع المدني تنويهًا للمواطنين في قطاع غزة لاسيما النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء بأخذ تدابير السلامة والاحتياطات الوقائية؛ تحسبًا لحلول منخفض جوي ماطر متوقعًا، ابتداء من الليلة ويشتد برودة حتى يوم الاثنين القادم.

وفي التفاصيل، يتأثر قطاع غزة تدريجيًا بدءًا من الليلة بمنخفض جوي شتوي بارد وماطر، حيث تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة مع هطول زخات الأمطار على أجزاء من القطاع.

وقد وردت عدة تقارير من مركز طقس العرب تفيد باستمرار فرص هطول الأمطار على فترات بقية الأسبوع وبخاصة الخميس، حيث تتكاثر كميات من السحب الممطرة قرب السواحل وتدخل تدريجيًا نحو معظم مناطق القطاع، وينتج عنها هطول الأمطار التي قد تكون غزيرة مما يؤدي إلى حدوث التجمعات المائية وارتفاع منسوب المياه.

ويُتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة النهارية والليلية على حد سواء، مع زيادة الشعور بالبرد خلال النهار نتيجة لغياب أشعة الشمس وهطول الأمطار لاسيما مع يوم الخميس.

برودة شديدة ليلاً أثناء تأثير الموجة الباردة الأيام القادمة

وتشير الخرائط الجوية الخاصة بسلوك درجات الحرارة أنه ومع تعمق الموجة الباردة ستشهد درجات الحرارة الليلية انخفاضًا لافتًا بدءًا من الليلة ويزداد خلال الليالي القادمة لتكون ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ما يضيف عبئًا جديدًا على الأسر التي تعيش في خيام غير مؤهلة لتحمل برودة الطقس.

ويعيش آلاف النازحين في العراء أو داخل خيام مهترئة بعد تدمير منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث يواجهون أوضاعًا مأساوية تتفاقم مع كل منخفض جوي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية تزداد سوءًا في ظل استمرار الحصار والتصعيد الإسرائيلي.

ويفاقم هذا المنخفض من معاناة آلاف النازحين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال الإبادة الجماعية ويعيشون ظروفا إنسانية قاسية في ظل نقص الإمدادات الأساسية والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة.

ورغم عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مناطق سكنهم، إلا أنهم صدموا بحجم الدمار التي خلفه الجيش الإسرائيلي حيث أعاد بعضهم نصب خيام النزوح المهترئة قرب أنقاض منازلهم.