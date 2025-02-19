البرش يحذِّر من تداعيات موجات البرد القاسية على حياة الأطفال حديثي الولادة بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر المدير العام في وزارة الصحة د. منير البرش، من ظروف مأساوية تواجهها الأسر الفلسطينية والمرضى والفئات الأكثر هشاشة في قطاع غزة في ظل تكرار موجات البرد والصقيع والنقص الحاد في الأغطية ووسائل التدفئة.

وقال البرش، في تصريحات صحافية، إن الأطفال حديثي الولادة وحتى عمر 3 شهور هم الفئات الأكثر خطورة والمعرضة حياتهم لمخاطر جمة في ظل موجات البرد والصقيع التي يمر بها قطاع غزة.

وأشار إلى، أن موجات البرد القارس السابقة راح ضحيتها العديد من الأطفال والمرضى، حيث سجلت المستشفيات مضاعفات جراء إصابات بالالتهابات العامة في الجسم والتهابات تنفسية ونقص تروية الدم من الأطراف.

وبيَّن المدير العام للوزارة، أن الاحتلال من خلال تدميره للمستشفيات وعلى وجه الخصوص مستشفيات الأطفال بما في ذلك مجمع الرنتيسي النصر للأطفال وتدمير أقسام الحضانة والعناية المركزة يجعل الطواقم الطبية في هذه المستشفيات عاجزة عن انقاذ حياة من يصلها من الاطفال المتأثرين بمضاعفات جراء موجات البرد.

وطالب البرش، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية بالعمل الفوري لإعادة بناء وتأهيل مستشفيات الأطفال في قطاع غزة وخصوصاً الأقسام الحساسة مثل أقسام العناية المركزة والحضانات وتزويدها بالتجهيزات اللازمة لإنقاذ حياة الأطفال.

وتستعد فلسطين اليوم الأربعاء لمواجهة منخفض جوي قطبي يستمر لأكثر من 5 أيام، في وقتٍ تعرضت فيه غزة لإبادة استمرت نحو 16 شهرا.

وتُهدد الأمطار والبرد القارس آلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم، مما يحوّل محنتهم إلى كارثة إنسانية تتفاقم كل يوم مع العدوان المتواصل والشتاء القاسي.

وتتوقع الأرصاد الجوية الفلسطينية سقوط زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 900 متر، مصحوبة برياح قوية.

ويعيش آلاف النازحين في العراء أو داخل خيام مهترئة بعد تدمير منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث يواجهون أوضاعًا مأساوية تتفاقم مع كل منخفض جوي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية تزداد سوءًا في ظل استمرار الحصار والتصعيد الإسرائيلي.

وأصدر الدفاع المدني تنويهًا للمواطنين في قطاع غزة لاسيما النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء بأخذ تدابير السلامة والاحتياطات الوقائية؛ تحسبًا لحلول منخفض جوي ماطر متوقعًا، ابتداء من الليلة ويشتد برودة حتى يوم الاثنين القادم.

على مدار فصل الشتاء، توفي ما يزيد عن 8 أطفال رضع بسبب البرد في غزة خلال موجات البرد المتعاقبة، وقد يموت مزيد بسبب البرد ونقص المأوى ومستلزمات الشتاء الأساسية. وفق تحذيرات صادرة عن منظمات أممية وحقوقية.