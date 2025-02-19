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خرقاتٌ متواصلة.. شهيد برصاص الاحتلال شرق مدينة رفح

19 فبراير 2025 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استشهد فتىً فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إنَّ الفتى محمود إبراهيم أبو زكار (16 عاماً)، ارتقى برصاص جيش الاحتلال في منطقة المطار شرق مدينة رفح.

يذكر، أنّ لجنة الطوارئ المركزية في محافظة رفح سجَّلت عدة تجاوزات وانتهاكات خطيرة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل 34 يومًا ، تمثلت في قتل أكثر من 20 مواطنًا وإصابة واعتقال آخرين، إضافة إلى التوغل المستمر لدبابات جيش الاحتلال لمناطق وسط رفح وغربها متجاوزة الحدود المصرية الفلسطينية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة،  ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,291، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء حرب الإبادة الجماعيَّة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل"، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يجرى خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء في رفح

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