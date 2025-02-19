لجنة الطوارئ في رفح: سجَّلنا عدَّة انتهاكات للاحتلال منذ الإعلان عن "وقف إطلاق النَّار"

سجَّلت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة رفح عدة تجاوزات وانتهاكات خطيرة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل 34 يومًا ، تمثلت في قتل أكثر من 20 مواطنًا وإصابة واعتقال آخرين، إضافة إلى التوغل المستمر لدبابات جيش الاحتلال لمناطق وسط رفح وغربها متجاوزة الحدود المصرية الفلسطينية.

وأكدت لجنة الطوارئ في بيان صحفي، أن الدمار "الإسرائيلي" طال كل مناحي الحياة في المحافظة التي اجتاحها "الجيش الإسرائيلي" لقرابة 9 أشهر، نشر خلالها الخراب والدمار في كل حارة وشارع ، فدمَّر البنى التحتية ومنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والمجتمعية.

وشددت على ضرورة إلزام العدو بإدخال المعدات الثقيلة للعمل على إزالة الأنقاض لانتشال جثث الشهداء من تحت البيوت المدمرة، وفتح الشوارع والميادين لتسهيل عودة المواطنين وإعادة الحياة للمدينة المنكوبة.

ودعت لجنة الطوارئ الوسطاء إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بلجم العدو وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق والعمل على وقف تجاوزاته التي تعد خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أشادت لجنة الطوارئ المركزية بجهود وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وفضح جرائم العدو بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدراته، داعيةً الجميع إلى مواصلة دورهم الوطني والمهني في إبراز المعاناة والعمل المستمر على إبقاء رفح حاضرة إعلاميًا على الشاشات والفضائيات.

وأضافت "لقد شهد العالم أجمع المشهد الأسطوري الذي جسده شعبنا يوم الخامس عشر من يناير الماضي ، من خلال عودته الجماعية مشيا على الأقدام إلى قلعة الجنوب رفح، مؤكدًا على انتمائه لأرضه وتجذّره بها وسعيه لإعادة الحياة رغم كل المخاطر والتحديات، ورافضًا لكل مخططات ودعوات التهجير القسري والطوعي ، معلنًا تمسكه بالأرض الذي تخضبت بدماء آلاف الشهداء".

المصدر / فلسطين أون لاين