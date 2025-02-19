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صحيفةٌ عبريَّة تكشفُ تفاصيل مروِّعة حول تعذيب جنود الاحتلال لأسيرٍ فلسطيني في "سديه تيمان"

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صحيفةٌ عبريَّة تكشفُ تفاصيل مروِّعة حول تعذيب جنود الاحتلال لأسيرٍ فلسطيني في "سديه تيمان"

19 فبراير 2025 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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صحيفةٌ عبريَّة تكشفُ تفاصيل مروِّعة حول تعذيب جنود الاحتلال لأسيرٍ فلسطيني في "سديه تيمان"

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل مروِّعة حول تعذيب خمسة جنود "إسرائيليين" لأسير فلسطيني في معتقل "سديه تيمان" المعروف بـ"غوانتانامو إسرائيل"، لما يمارسه الاحتلال داخله من أهوال وفظائع في تعذيب الأسرى الفلسطينيين.

وقالت "معاريف"، إن "الجنود الخمسة استخدموا العنف الشديد ضد المعتقل الفلسطيني، ما أدى لإصابته بجراح خطيرة وكسور وثقب بالرئة".

وأشارت، إلى أن الجنود أقدموا على تعذيب المعتقل من خلال طعنه في ظهره بأداة حادة، ما تسبب له بإصابات خطيرة وكسر في الضلوع وثقب في الرئة وعدة إصابات أخرى في الجسم، وتمزق داخلي في المستقيم.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت في تفاصيل الاعتداء أن المعتقل تعرض للطعن من الجنود بآلة حادة في مؤخرته ،مما أدى لإصابته بجراح خطيرة قرب فتحة الشرج ، وتسبب الاعتداء في تمزق داخلي في المستقيم ،وكسور في الضلوع وثقب بالرئة.

وزعمت الصحيفة، أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق 5 جنود "إسرائيليين" بتهمة التنكيل بأسير فلسطيني، وتعذيبه في معتقل سديه تيمان.

وطالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بإغلاق "سدي تيمان" ووقف تعذيب الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخله، إذ تأكد تعرضهم للضرب والتنكيل ليس بناء على شبهات ومعلومات استخباراتية ضدهم، وإنما انتقاما بعد عملية "طوفان الأقصى" وخلال الحرب على غزة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تعذيب الأسرى #طوفان الأقصى #معتقل سديه تيمان

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