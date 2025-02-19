مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوَّات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية و"سجودًا ملحميًا" في المنطقة الشرقية من المسجد.

وتقتحم الجماعات الاستيطانية المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائي، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني داخل المسجد الأقصى، تزامنًا مع تشديد الإجراءات على دخول المصلين وحرمان أعداد كبيرة من المقدسيين من دخوله ضمن سياسة الإبعاد والتضييق المفروضة عليهم.

وبحسب إحصاءات إعلامية منشورة، فقد سجلت الاقتحامات رقمًا قياسيًا خلال العام 2024 مقارنة الأعوام السابق، حيث اقتحم باحات المسجد الأقصى 59 ألفا و911 مستوطنا موزعين على 256 اقتحاما.

المصدر / فلسطين أون لاين