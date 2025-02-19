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نتنياهو يمثل مجددًّا أمام المحكمة للرَّدِّ على اتِّهاماتٍ بالفساد

19 فبراير 2025 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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وصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، إلى المحكمة المركزية في "تل أبيب"، لاستئناف محاكمته بتهم فساد.

وأكدت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو دخل قاعة المحكمة بتل أبيب للإدلاء بشهادته في ملفات للفساد، للمرة الحادية عشرة.

وفي 24 يناير الماضي، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة متذرّعا بوضعه الصحي، ولكن المحكمة رفضت طلبه لتستأنف محاكمته في 27 من الشهر ذاته. 

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهتلك الشخصيات في مجالات مختلفة. كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

 فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية. وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

المصدر / فلسطين اون لاين
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