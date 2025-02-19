نتنياهو يبلغ وزراءه بشروط المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب تستعد للانخراط بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي السياق، قالت القناة الـ12 العبرية إن حكومة نتنياهو والولايات المتحدة ستتخذان قرارا خلال 48 ساعة بشأن إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ووفقا لما أوردته القناة الـ12 مساء الثلاثاء، فقد طلب نتنياهو من وزرائه عدم تسريب أي معلومات "حتى لا يضر ذلك بفرص استعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة".

نزع السلاح

وقالت القناة إن نتنياهو التزم بأن تتضمن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، نزع السلاح من قطاع غزة، ورفض خطة نقل السيطرة على القطاع من حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية.

وأوضحت القناة أن هناك في الوقت نفسه استعدادات إسرائيلية لاستئناف القتال نظرا "لصعوبة تقييم فرص نجاح المرحلة الثانية".

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو قرر بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية رسميا، وأبلغ المجلس الوزاري السياسي والأمني (الكابينت) بذلك.

وأضافت الهيئة أن مفاوضات المرحلة الثانية ستبدأ مع وصول المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إلى إسرائيل.

المصدر / وكالات