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"الاحتلال لا يزال يتلكَّأ في إدخال المساعدات الإنسانيَّة"

المكتب الحكومي: 6 معدات ثقيلة فقط دخلت إلى غزَّة بعضها يحتاج إلى "قطع غيار لصيانتها"

19 فبراير 2025 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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المكتب الحكومي: 6 معدات ثقيلة فقط دخلت إلى غزَّة بعضها يحتاج إلى "قطع غيار لصيانتها"

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قطاع غزة يحتاج إلى 500 آلية ثقيلة والنقص الحاد فيها سبّب أزمة إنسانية خانقة، منوِّهًا إلى أنه لا يزال  أكثر من 11 ألف شهيد تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم، بسبب مماطلة الاحتلال في إدخال الآليات والمعدات الثقيلة.

وأوضح المكتب الحكومي في تصريحات صحفية، أنَّ ما دخل إلى القطاع 6 معدات فقط بعضها صغير والبعض الآخر متعطل ويحتاج قطع غيار وصيانة.

وقال، "نحتاج إلى أكثر من 240 ألفًا من البيوت المتنقلة لإيواء أهالي القطاع، منهم 135 ألف بيتٍ لمحافظة غزة والشمال"، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال لا يزال يتلكأ في إدخال المساعدات الإنسانية.

وذكر، أنَّ 16 شاحنة مستلزمات طبية فقط دخلت إلى القطاع خلال 24 ساعة.

وطالب المكتب الحكومي الوسطاء بتحمّل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف السياسة "الهمجية" التي تعمق المعاناة.

وأمس الثلاثاء، أشار المكتب الحكومي إلى أنّ البروتوكول الإنساني المنصوص عليه في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار ينص على إدخال 500 آلية.

وأضاف، "بقدر ما يمثله دخول المعدات المحدودة من أهمية بكسر فيتو الاحتلال؛ إلا أنها أقل بكثير مما يحتاجه قطاع غزة كما ونوعا، ونأمل أن تسير وتيرة إدخال بقية الدفعات بشكل أسرع".

وتابع: "ليس المطلوب دخول الجرافات فقط وإنما الاحتياج والبروتوكول في هذه المرحلة ينص على إدخال 500 آلية تتنوع بين الجرافات وشاحنات النقل والحفارات والباجرات والكسارات الهيدروليكية للتعامل مع الكتل الخرسانية الكبيرة لتصبح سهلة النقل".

واعتبر المكتب الحكومي، حديث الاحتلال وربطه دخول الآليات باستمرار الإفراج عن الأسرى "ابتزاز رخيص بمعاناة الشعب وتلاعب بتعهداته المنصوص عليها في البروتوكول الإنساني".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل"، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يجرى خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #البروتوكول الإنساني

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