فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نتنياهو يبلغ وزراءه بشروط المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف سلفه بايدن

38 منذ بداية العام.. قتيل بجريمة إطلاق نار قرب طبرية

المكتب الحكومي: 6 معدات ثقيلة فقط دخلت إلى غزَّة بعضها يحتاج إلى "قطع غيار لصيانتها"

بعد انسحاب الاحتلال.. انتشال 23 جثة ببلدات حدودية لبنانية

الدِّفاع المدني: انتشلنا جثامين 23 شهيدًا من بلدات جنوبي لبنان

الاحتلال يُداهم منزل الشَّيخ عكرمة صبري في القدس المُحتلَّة

الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

مُحلِّلان: حماس قدَّمت خطوة "استباقيَّة ذكيَّة" ونتنياهو وقع في "مطبٍّ" لم يكن بالحسبان

مستشفى ميدانيّ في غزَّة بدعم من الاتِّحاد الآسيويِّ لكرة القدم

38 منذ بداية العام.. قتيل بجريمة إطلاق نار قرب طبرية

19 فبراير 2025 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
...
قتيل بجريمة إطلاق نار قرب طبرية

قتل الشاب علاء طوافرة (18 عاما)، جراء تعرضه إلى جريمة إطلاق نار خلال تواجده داخل منزله في بلدة وادي الحمام بالقرب من مدينة طبرية، صباح اليوم الأربعاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصاب في بلدة وادي الحمام قرب طبرية، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية لشاب عانى من إصابة حرجة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بإصابته، وذلك بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ورجحت التحقيقات الأولية لشرطة الاحتلال أن تكون خلفية الحادث خلاف محلي.

38 قتيلا

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم، ارتفع إلى 38 قتيلا، بينهم امرأتان، وثلاثة شبان برصاص الشرطة.

وقتل الضحايا بالرصاص والدهس والطعن، بالإضافة إلى الضحايا الثلاثة برصاص الشرطة وهما اثنان من عرابة البطوف والثالث من كفر قرع.

وفي العام الماضي 2024، ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#جرائم قتل #عرب 48 #جرائم الداخل المحتل #ضحايا قتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة