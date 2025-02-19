الدِّفاع المدني: انتشلنا جثامين 23 شهيدًا من بلدات جنوبي لبنان

أعلن الدفاع المدني اللبناني، انتشال جثامين 23 شهيدا في بلدات جنوبي لبنان، بعد انسحاب الاحتلال "الإسرائيلي" وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الدفاع المدني في بيان له أمس الثلاثاء، إنّ "فرق الإنقاذ تواصل بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه تم انتشال جثامين 14 شهيدًا في بلدة ميس الجبل، و3 في بلدة مركبا، و3 في بلدة كفركلا، بالإضافة إلى 3 في بلدة العديسة جنوبي البلاد.

وذكر، أن الجثامين ستخضع للفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء.

وأوضح الدفاع المدني، أن فرق الإسعاف التابعة له عملت أيضًا على "نقل جريح من بلدة ميس الجبل إلى مستشفى تبنين الحكومي أصيب جراء تعرضه لرصاص الاحتلال الإسرائيلي دون تحديد وقت إصابته.

وبدأ لبنانيون، صباح أمس الثلاثاء، العودة إلى قراهم الحدودية المدمرة برفقة الجيش اللبناني، بعدما سحبت "إسرائيل" قواتها من جنوب البلاد، مبقية احتلالها لخمس نقاط إستراتيجية.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أنّ الاحتلال خالف بشكل صريح اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنس، وقرّر إبقاء قواته داخل 5 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصف الاحتلال المتواصل على لبنان الذي بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان من المفترض أن يستكمل "الجيش الإسرائيلي" فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت و"تل أبيب"، والبالغة 60 يوما بدءًا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات