تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 19 فبراير

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025، انخفاضاً على درجات الحرارة والتي تكون حول معدلها السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو غائم جزئي إلى غائم نهاراً ويكون الجو دافئ نسبياً في كافة المناطق عدا الجبال وحيث يسود جو بارد بشكل نسبي مع ساعات المساء والليل وفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق خاصة الشمالية منها وبعض مناطق الوسط.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط الأمطار.

- الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً إلى غائمة.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها ما بين 8-12 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.



المصدر / فلسطين أون لاين