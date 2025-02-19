الاحتلال يُداهم منزل الشَّيخ عكرمة صبري في القدس المُحتلَّة

اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، في حي الصوانة بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل الشيخ صبري، الليلة الماضيو، وعلَّقت على الباب أمر استدعاء للشيخ لحضور جلسة استماع بشأن إبعاده عن المسجد الأقصى.

وفي أغسطس/ آب الماضي، كانت شرطة الاحتلال قد أصدرت قرارًا يقضي بمنع خطيب المسجد الأقصى من دخول الحرم القدسي لمدة 6 أشهر.

وجاء قرار شرطة الاحتلال بإبعاد الشيخ صبري عن الأقصى على خلفية نعيه خلال خطبة صلاة الجمعة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الشهيد القائد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران يوم 31 يوليو/ تموز الماضي.

وقال الشيخ “صبري”، وقتها إن عملية التحريض ضده لم تتوقف حتى بعد عملية اعتقاله وإبعاده عن المسجد الأقصى، لكنه شدد على أنّ “كل المخططات والسياسات التي تحاول تهويده مصيرها الفشل، إذ سيظل إسلاميًا عربيًا مهما حاولوا تشويه ذلك”.

وأدانت حركة “حماس” قرار إبعاد خطيب الأقصى، واعتبرته “تعسفيًا وانتقامًا” من الشيخ؛ لدوره الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى.

واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ صبري، عدة مرّات، خلال السنوات القليلة الماضية. لكن الاعتقال الأخير جاء عقب شن مسؤولين "إسرائيليين" حملة تحريض واسعة ضده، بعد أن نعى هنية باسم أهالي القدس في خطبة الجمعة.



المصدر / فلسطين أون لاين