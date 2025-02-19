فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدِّفاع المدني: انتشلنا جثامين 23 شهيدًا من بلدات جنوبي لبنان

الاحتلال يُداهم منزل الشَّيخ عكرمة صبري في القدس المُحتلَّة

مُحلِّلان: حماس قدَّمت خطوة "استباقيَّة ذكيَّة" ونتنياهو وقع في "مطبٍّ" لم يكن بالحسبان

الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

مستشفى ميدانيّ في غزَّة بدعم من الاتِّحاد الآسيويِّ لكرة القدم

"اعتقالاتٌ وتدميرٌ واسع للبُنية التحتية".. الاحتلال يُواصل عدوانه الواسع على جنين وطولكرم

حماس: جاهزون سياسيًا وميدانيًا لتنفيذ بنود المرحلتين الثانية والثالثة من الاتِّفاق

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 19 فبراير

جمعية البركة الجزائرية تطلق رابطا لتسجيل أيتام قطاع غزة لعام 2025

الحيَّة يكشف تفاصيل الدُّفعة السَّابعة من تبادل الأسرى ومباحثات المرحلة الثَّانية

الاحتلال يُداهم منزل الشَّيخ عكرمة صبري في القدس المُحتلَّة

19 فبراير 2025 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يُداهم منزل الشَّيخ عكرمة صبري في القدس المُحتلَّة

اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، في حي الصوانة بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل الشيخ صبري، الليلة الماضيو، وعلَّقت على الباب أمر استدعاء للشيخ لحضور جلسة استماع بشأن إبعاده عن المسجد الأقصى.

وفي أغسطس/ آب الماضي، كانت شرطة الاحتلال قد أصدرت قرارًا يقضي بمنع خطيب المسجد الأقصى من دخول الحرم القدسي لمدة 6 أشهر.

وجاء قرار شرطة الاحتلال بإبعاد الشيخ صبري عن الأقصى على خلفية نعيه خلال خطبة صلاة الجمعة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الشهيد القائد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران يوم 31 يوليو/ تموز الماضي.

وقال الشيخ “صبري”، وقتها إن عملية التحريض ضده لم تتوقف حتى بعد عملية اعتقاله وإبعاده عن المسجد الأقصى، لكنه شدد على أنّ “كل المخططات والسياسات التي تحاول تهويده مصيرها الفشل، إذ سيظل إسلاميًا عربيًا مهما حاولوا تشويه ذلك”.

وأدانت حركة “حماس” قرار إبعاد خطيب الأقصى، واعتبرته “تعسفيًا وانتقامًا” من الشيخ؛ لدوره الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى.

واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ صبري، عدة مرّات، خلال السنوات القليلة الماضية. لكن الاعتقال الأخير جاء عقب شن مسؤولين "إسرائيليين" حملة تحريض واسعة ضده، بعد أن نعى هنية باسم أهالي القدس في خطبة الجمعة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#عكرمة صبري #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اغتيال إسماعيل هنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة