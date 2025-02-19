الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مداهمات لمنازل المواطنين واعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، في حي الصوانة بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال علقت على باب المنزل "أمر استدعاء" للشيخ لحضور جلسة استماع بشأن إبعاده عن المسجد الأقصى.

وكان الاحتلال قد سلمه في أغسطس/آب الماضي قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي المدينة، واعتقلت الطفل حذيفة حسين بحر (14 عامًا) بعد مداهمة منزل عائلته.

كما دهمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله واحتجزت عددا من المواطنين، مما أدى لاندلاع مواجهات.

وكذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية دير جرير بمحافظة رام الله والبيرة، ودهمت منازل مواطنين وصادرت مركبات من القرية.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان غرب المدينة، وهددت قوات الاحتلال الأهالي عبر مكبرات الصوت بالقول: "من يريد أن يستشهد يطلع من البيت".

واعتقل الاحتلال الشبان فيصل العروج ومحمد عيد ومحمد مصطفى عقب اقتحامه منطقة العروج شرق بيت لحم، فيما اعتقل عددًا من الشبان، خلال اقتحامه بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين معتصم مهند سليمان صايل وأسامة نبيل عبد الجليل أحمد، بعد مداهمة منزليهما في بلدة كفر قليل شرق نابلس.

المصدر / وكالات