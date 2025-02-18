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مستشفى ميدانيّ في غزَّة بدعم من الاتِّحاد الآسيويِّ لكرة القدم

18 فبراير 2025 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
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مستشفى ميدانيّ في غزَّة بدعم من الاتِّحاد الآسيويِّ لكرة القدم
أنقرة/ فلسطين أون لاين:

أعلن اتحاد كرة القدم، عن توقيع اتفاقية لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة، بحضور الوزير عصام القدومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والسيد تامر أولجان، رئيس شركة "أوبتيما تكنيك"، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، الدكتور فائد مصطفى، ومدير الدائرة الطبية في اتحاد الكرة، الدكتور بدر عقل، وممثلين عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وجاء تمويل المستشفى من قبل الاتحاد الآسيوي، بهدف دعم القطاع الصحي في غزة، وتعزيز قدرة شعبنا على مواجهة التحديات المتفاقمة لا سيما في ظل التدمير الكبير الذي طال المنشآت الصحية والمستشفيات جراء حرب الإبادة الإسرائيلية. 

وأعرب الفريق جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم، عن شكره للاتحاد الآسيوي ورئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة، والتي تؤكد عمق العلاقات بين الاتحادين. 

بدوره، شكر القدومي الاتحادَ الآسيوي على تمويله إنشاء هذا المستشفى في قطاع غزة، وأكد أنه سيحدث فارقا كبيرا في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للسكان، خاصة في ظل الأزمات المتكررة التي يمرون بها، وأيضا لتعزيز صمودهم في وجه الحرب التي تشنها إسرائيل.

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#كرة القدم #رياضة #الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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