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جمعية البركة الجزائرية تطلق رابطا لتسجيل أيتام قطاع غزة لعام 2025

18 فبراير 2025 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
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جمعية البركة الجزائرية تطلق رابطا لتسجيل أيتام قطاع غزة لعام 2025 
غزة/ فلسطين أون لاين

 تعلن جمعية البركة الجزائرية عن فتح باب تسجيل بيانات الأيتام في قطاع غزة لعام 2025، وذلك في إطار جهودها لتقديم الدعم الشامل للأطفال اليتامى.  

تهدف الجمعية إلى توفير الرعاية المتكاملة والمساعدات الإنسانية والنقدية لضمان حياة كريمة لهؤلاء الأطفال، بالتعاون مع المجتمع المحلي والمساهمات المالية الداخلية والخارجية. 
 
كيفية التسجيل: 
1. اسم اليتيم الرباعي. 
2. رقم الهوية. 
3. تاريخ الميلاد. 
4. الجنس 

لماذا التسجيل مهم؟ 

تسجيل بيانات الأيتام يساعد الجمعية على توفير الدعم المناسب لكل طفل، بما في ذلك الرعاية الصحية، التعليم، والمساعدات المالية، مما يساهم في تحسين ظروف حياتهم وضمان مستقبل أفضل لهم. 

رابط تسجيل أيتام قطاع غزة في جمعية البركة الجزائرية، اضغط هنا  
 

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