القضاء المغربيِّ يرفض دعوى ضدَّ زيارة وزيرة إسرائيليَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

رفض المحكمة الإدارية في الرباط، الدعوى القضائية التي أُقيمت ضد وزيرة النقل والمواصلات في الاحتلال الإسرائيلي٬ ميري ريغيف، والتي تزور المملكة المغربية للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق.

وقال المحامي المغربي خالد السفياني، مساء الثلاثاء، عقب خروجه من جلسة النطق بالحكم، إن المحكمة رفضت الدعوى رغم أنها تتعلق بأمور تمس الأمن القومي للبلاد وقضايا إنسانية.

وأضاف، أن هيئة المحامين كانت تأمل في صدور حكم يمنع الوزيرة الإسرائيلية من دخول المغرب، تجنبًا لأن تصبح المملكة ملاذًا لما وصفهم بـ"الإرهابيين".

وأكد السفياني أن المحامين لن يقفوا عند هذا الحد، وسيقدمون استئنافًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرباط في أقرب وقت ممكن، دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وأوضح أن المحامين يحترمون القضاء، لكنهم يختلفون مع الحكم الذي صدر اليوم.

من جهة أخرى، لم تصدر أي تعليقات رسمية من السلطات المغربية بشأن زيارة الوزيرة الإسرائيلية.

وقدّم محامون مغاربة، شكوى قضائية إلى محكمة محلية ضد وزيرة المواصلات "الإسرائيلية" ميري ريغيف، التي تزور المغرب اليوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي.

وبدوره، قال عزيز هناوي عضو "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، في تصريح صحفي، إن وزيرة المواصلات الإسرائيلية "ستأتي للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مراكش (شمال) خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 فبراير/ شباط الجاري".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى الإبادة الإسرائيلية الجماعية ضد الفلسطينيين، وبالنظر إلى التاريخ العسكري لهذه الوزيرة".