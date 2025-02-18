وزارة الصِّحَّة: 7 شهداء وصلوا إلى مشافي غزَّة خلال السَّاعات الـ 24 الماضية

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,291، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء حرب الإبادة الجماعيَّة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيانٍ مقتضب، في تقريرها اليومي لضحايا العدوان على القطاع، إنّه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء (منهم 6 شهداء انتُشلت جثامينهم، وشهيد جديد)، و13 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبشكل شبه يومي، يواصل جيش الاحتلال خروقاته المستمرة للاتفاق، بإطلاق نيرانه مباشرة صوب فلسطينيين، أو يستهدفهم برصاص وصواريخ مسيراته في مناطق مختلفة من القطاع.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب ميدان العودة وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشارت مصار صحفية، إلى أنّ ثلاثة مواطنين أصيبوا، برصاص قوات الاحتلال شرقي بلدة الشوكة شرق رفح، فيما أصيب طفل برصاص الاحتلال شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.