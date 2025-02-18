الأوقاف: الاحتلال استهدف 1109 مساجد ودمَّر 3 كنائسَ بشكل كلي خلال الحرب على غزَّة

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، إنَّ صواريخ وقنابل الاحتلال استهدفت 1109 مساجد ودمرتهم كليًا أو جزئيًا من أصل 1244 مسجدًا في قطاع غزة بما نسبته 89%.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان صحفي لها، أنّ الاحتلال دمَّر 834 مسجدًا بشكل كامل، فيما ألحق أضرارًا جزئية بليغة في 275 مسجدًا، مما جعلها غير صالحة للاستخدام.

وأكدت أن إجرام الاحتلالِ وصل إلى قصف مساجد ومصليات على رؤوسِ المصلينَ الآمنين كما حدث في مصلى مدرسةِ التابعين في مدينةِ غزة، ودمرت آلته الحربية مساجد أثرية وعلى رأسها المسجد العمري الكبير بمدينة غزة.

وأضافت "دمرت آلةُ العدوان 3 كنائسَ في مدينة غزة تدميراً كلياً".

واستهدف الاحتلال 40 مقبرةً من إجمالي عددِ المقابر البالغةِ 60، منها 21 دمرت كلياً و19 جزئياً عدا عن نبشِ القبور وسرقةِ جثامينِ الأمواتِ والشهداء والتمثيلِ بها بطرائقَ همجيةٍ وحشية، وفقًا لبيان الأوقاف.

وذكرت، أنّ الاحتلال دمّر أيضًا 643 عقارًا وقفيًاً واستهدف نحو 30 مؤسسةً شرعية و30 مقراً إدارياً على رأسها المقرُ الرئيسُ للوزارة ومقرُ إذاعةِ القرآن الكريم ودمر 20 مركبة تابعةٍ للوزارة كليًا وجزئيًا.

وأشارت الأوقاف، إلى أنّ عدد الشهداء الذين ارتقَوا من موظفي وزارة الأوقاف ودُعاتِها وأئمتِها بلغ 315 فيما وصل عددُ المعتقلين إلى 27.

وأدانت، جرائم الحرب التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة المساجد ودور العبادة والمقابر، مطالبةً المؤسسات الدولية بمحاسبته الفورية على هذه الجرام الوضحة ضد الإنسانية.

وحمَّلت الأوقاف الاحتلال وكل من يسانده كامل المسؤولية عن استهداف النساء والأطفال والشيوخ والمساجد ودور العبادة والمقابر والعقارات الوقفية.

وأنشأت الوزارة 400 مصلى مؤقت في جميع أنحاء قطاع غزة ورفع الآذان وخاصة مخيمات النزوح بالشراكة مع المؤسسات الخيرية لضمان استمرار إقامة الصلوات والجمع والجماعات وعقد حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

ونوَّهت إلى أنها عملت على إطلاق وتنفيذ مشاريع إسناد الدعاة وحلقات تحفيظ القرآن والمحفظين ليتمكنوا من أداء رسالتهم الدعوية والقرآنية خلال الحرب، حيث تم كفالة 500 داعية، وعقد أكثر من 700 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم تضم قرابة 10500 طالبة وطالبة.

كما عملت على حفر آبار المياه وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار لخدمة مخيمات النزوح والمصليات فيها.

ولفتت الأوقاف إلى أنها أطلقت مشاريع إعادة الإعمار، موضحًة أنها تعمل على وضع خطط لترميم وإعادة بناء المرافق المتضررة، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الأوقاف عن إطلاق ائتلاف مآذن لإعمار المساجد والمؤسسات الدينية، مشيرةً إلى أنه ائتلاف عالميٌ ويضم رؤساء المؤسسات الشرعية والخيرية والشخصيات الدينية داخل قطاع غزة وخارجه.

وأوضحت، أنّ الائتلاف يضم عضويات من أكثر من 30 دولةً ويمثل مرجعية عليا لرعاية وإسناد مشاريع المجال الديني والوقفي في القطاع في المجالات المختلفة.

وتتمثل رسالة الائتلاف في توجيه الجهود الحكومية والأهلية داخليًا وخارجيًا نحو إعادة إعمار المساجد والمؤسسات الدينية التي دمرها الاحتلال وقيامها بواجبها وفق منهجية شرعية ورؤية عصرية تواكب الواقع وتستجيب لتحدياته.

وشددت الأوقاف على أنها تسعى جاهدة لإعادة بناء ما دُمره الاحتلال، مناشدةً الدول الإسلامية والمؤسسات الشرعية بتحمل مسؤولياتها والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال من المساجد والمؤسسات الدينية، لتتمكن من استعادة دورها الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الدينية والإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين