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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

18 فبراير 2025 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية مشددةٍ من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 71 مستوطنًا و105 طلاب يهود اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية علنية، بحماية شرطة الاحتلال.

وتزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، تفرض سلطات الاحتلال تشديدات أمنية في محيطه وعلى أبوابه وتعيق دخول المصلين إليه.

وتقتحم الجماعات الاستيطانية المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائي، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني داخل المسجد الأقصى، تزامنًا مع تشديد الإجراءات على دخول المصلين وحرمان أعداد كبيرة من المقدسيين من دخوله ضمن سياسة الإبعاد والتضييق المفروضة عليهم.

وبحسب إحصاءات إعلامية منشورة، فقد سجلت الاقتحامات رقمًا قياسيًا خلال العام 2024 مقارنة الأعوام السابق، حيث اقتحم باحات المسجد الأقصى 59 ألفا و911 مستوطنا موزعين على 256 اقتحاما.

المصدر / وكالات
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#اقتحامات الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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