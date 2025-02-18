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شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في غزَّة

18 فبراير 2025 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في غزَّة

ارتقى شهيدان وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطنة سليمة أبو شعبان متأثرة بإصابتها في وقت سابق خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

كما استشهد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب ميدان العودة وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشارت مصار صحفية، إلى أنّ ثلاثة مواطنين أصيبوا، برصاص قوات الاحتلال شرقي بلدة الشوكة شرق رفح، فيما أصيب طفل برصاص الاحتلال شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 48,284 شهيدًا و 111,709 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #اتفاق وقف إطلاق النار #إصابات برصاص الاحتلال #طوفان الأقصى

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