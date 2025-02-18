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"بعد رفضه قرار قطع رواتب الأسرى والشهداء"

عبَّاس يُقيل قدورة فارس ويحيله إلى التَّقاعد الإجباري

18 فبراير 2025 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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عبَّاس يقيل قدورة فارس ويحيله إلى التَّقاعد الإجباري

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارًا بإقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدروة فارس وإحالته للتقاعد القسري، وذلك بسبب مواقفه الوطنية الرافضة لتصفية قضية الأسرى ورفضه قرار عباس الأخير المتعلق برواتب الأسرى وصرفها.

واستنكرت مؤسسة العهد الدولية قرار عباس، مؤكدةً أنه يأتي في وقت يحتاج فيه أسرانا البواسل إلى كل دعم ومساندة، ويعد استمرارًا لنهج الإقصاء والتفرد الذي يضر بقضيتنا.

وأكدت "العهد" رفضها لهذا القرار، مشيدةً بالموقف الوطني والأخلاقي للمناضل قدورة فارس، الذي لطالما وقف إلى جانب الأسرى وكرّس جهوده للدفاع عن حقوقهم.

وأشارت إلى أن مواقف قدورة الصلبة تعكس التزامًا حقيقيًا بقضية الأسرى، مضيفةً أن "استهدافه استهدافًا لكل الأصوات الحرة التي ترفض المساومة على حقوق شعبنا".

وشددت "العهد" على أن قضية الأسرى خط أحمر، ولا يجوز المساومة عليها أو التعامل معها بمنطق الإملاءات السياسية والمصالح الضيقة.

كما دعت القوى الوطنية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه السياسات التي تستهدف أسرانا بشكل أساسي ورموزاً وطنية كرّست حياتها للدفاع عن حقوق الأسرى وحريتهم.

والثلاثاء الماضي، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني قدورة فارس،  بسحب المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القاضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونقلها مع برنامج المساعدات الإنسانية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #قدورة فارس #طوفان الأقصى #السلطة تقطع رواتب الأسرى

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