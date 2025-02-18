استطلاع: 62% من "الإسرائيليين" يخشون تكرار أحداث 7 أكتوبر من الضفة الغربية

كشف استطلاع جديد أجراه "مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية" عن مخاوف متزايدة لدى "الإسرائيليين" من وقوع هجوم مشابه لهجوم 7 أكتوبر 2023، ولكن هذه المرة من جانب الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأظهرت النتائج حسب ما نشرت "القناة السابعة"، اليوم الثلاثاء، أن 62% من "الإسرائيليين" يشعرون بالقلق من هذا السيناريو، مع ارتفاع النسبة إلى 68% بين اليهود.

وفيما يتعلق بالترتيبات المستقبلية في قطاع غزة، أظهر الاستطلاع أن 60% من "الإسرائيليين" يعارضون إدراج السلطة الفلسطينية في أي تسوية سياسية.

معارضة واسعة لإقامة دولة فلسطينية

أوضحت نتائج الاستطلاع أن 67% من الإسرائيليين يرفضون إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وهي نسبة ترتفع إلى 75% بين اليهود.

كما أظهرت النتائج أن المعارضة لفكرة الدولة الفلسطينية لا تتغير حتى لو كان الثمن هو التطبيع مع السعودية، حيث ظلت نسبة الرافضين أعلى من 60%.

رفض "إسرائيلي" لاستمرار حماس في غزة

أكدت النتائج أن 82% من "الإسرائيليين" يعارضون بقاء حماس كجهة مدنية في غزة، وترتفع النسبة إلى 90% بين اليهود، مقابل 33% فقط بين العرب الإسرائيليين. أما فكرة استمرار حماس كجهة عسكرية مسيطرة، فقد قوبلت بمعارضة أكبر بلغت 88% بين الإسرائيليين عمومًا، و94% بين اليهود.

الهجرة من غزة والمخاوف الأمنية الإقليمية

أظهر الاستطلاع أن 71% من "الإسرائيليين" يؤيدون إنشاء مناطق عازلة على حدود غزة ولبنان وسوريا، معتبرين أن الفصل الجغرافي يمكن أن يقلل التهديدات الأمنية.

أما بشأن البرنامج النووي الإيراني، فقد أيد 61% من الإسرائيليين عملاً عسكريًا ضده، حيث يفضل 38% أن يكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بينما يدعم 23% تنفيذ ضربة إسرائيلية منفردة دون تنسيق.

احتمال اندلاع حرب مع مصر

في ضوء التقارير التي تتحدث عن إمكانية نشوب حرب مع مصر، أظهر الاستطلاع أن 55% من الإسرائيليين لا يخشون وقوع هذا السيناريو في المستقبل القريب، بينما يرى 33% أنه احتمال وارد، في حين لم يبدِ 12% أي رأي.

تعكس نتائج الاستطلاع حالة من القلق العميق في (إسرائيل) بشأن الأوضاع الأمنية والسياسية بعد 7 أكتوبر، إلى جانب رفض واسع لمشاركة السلطة الفلسطينية في غزة، ومعارضة قوية لإقامة دولة فلسطينية، حتى لو كان ذلك جزءًا من ترتيبات تطبيع إقليمية.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين