وزير خارجية مصر يلتقي كبيرة منسقي الأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، ، الترتيبات المتعلقة بمؤتمر دولي تعتزم مصر تنظيمه، بخصوص مناقشة كل ما يتعلٍّق بإعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت الخارجية المصرية، عبر بيان، إنّ "اللقاء تناول الترتيبات الجارية الخاصة بالمؤتمر الذي تعتزم مصر تنظيمه بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية حول إعادة الإعمار في قطاع غزة".

وأشار البيان، إلى أن "عبد العاطي قدّم خلال اللقاء شرحًا تفصيليًا حول المراحل المختلفة والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتصور المصري لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة".

وأوضح، أنّ الوزير حرص على الاستماع لرؤية وتقييم المسؤولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة واتصالاتها في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مصر تعكف على إعداد خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، مجددة الرفض القاطع للخطة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أمس الاثنين، التقى وزير الخارجية المصري مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، حيث ناقش الجانبان "احتياجات قطاع غزة خلال مرحلة الإغاثة والتعافي المبكر".

وتحدّث الطرفان عن "المعلومات المتاحة حول حجم الدمار الذي لحق بالقطاع وبنيته الأساسية، والمدى الزمني التقديري الذي يمكن أن تستغرقه عمليات إعادة بناء غزة، والتكلفة التقديرية لتلك العمليات".

والإثنين الماضي، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن عبد العاطي التقى في واشنطن، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي كريس فان هول.

وناقش عبد العاطي مع السيناتور هولن تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات المصرية الأميركية.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والبدء في إعادة الإعمار دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.



والأربعاء الماضي، كشف مصدر مصري، عن ترتيبات لعقد قمة خماسية، تضم قادة مصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن، وذلك قبل انعقاد القمة العربية في العاصمة المصرية أواخر الشهر الجاري.

وأفاد المصدر في حديثٍ للتلفزيون العربي، بأن القمة الخماسية ستستضيفها الرياض لتنسيق المواقف قبيل انعقاد القمة العربية في القاهرة.

وبشأن خطة القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، قال المصدر إن الخطة تمتد على فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، دون تهجير السكان، موضحًا أن المقترح المصري بشأن غزة يتضمن العمل على مرحلتين لإزالة الركام وبناء تجمعات سكنية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان تفاصيل مقترح مصر لإعادة إعمار غزة الأسبوع المقبل.

وأضاف، أن المقترح المصري بشأن غزة يضع تصورًا لإعادة الإعمار بداية من رفح والجنوب وينتهي بشمال القطاع، بمشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصرعن نيتها تقديم مقترح "متكامل" لإعادة إعمار قطاع غزة، يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وذلك ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضتا استقبال سكان القطاع الذي يريد أن تسيطر عليه أمريكا وتطوره عقاريا.

ولفت بيان للخارجية المصرية إلى أن "أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي فيها تجنب تعريض السلام للخطر، وسد الطريق أمام تفاقم الأزمة، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين، ليتمكن الجميع من العيش بسلام"، مضيفا أن القاهرة ملتزمة بلعب دور فاعل في دعم التوجهات السلمية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين + عربي21