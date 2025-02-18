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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي دير دبوان شرقي رام الله

18 فبراير 2025 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي دير دبوان شرقي رام الله

قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، إنّ مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في منطقة العليا على أراضي بلدة دير دبوان برام الله.

وأوضحت البيدر، أنَّ هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المستوطنات "الإسرائيلية" على حساب الأراضي الفلسطينية.

وأفادت منظمة البيدر، بأن المستوطنين قاموا بنصب خيام ومساكن متنقلة (كرافانات) على أراضٍ خاصة، بحماية قوات الاحتلال، مما يهدد أصحاب الأرض الأصليين بفقدان ممتلكاتهم. 

ودعت الجهات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أن بلدة دير دبوان الواقعة شرق رام الله تشهد تصاعداً في اعتداءات المستوطنين، من بينها إحراق مركبات المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم، في محاولة لتهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #بؤر استيطانية في رام الله

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