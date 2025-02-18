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بالفيديو الخليل: مستوطنون يُهاجمون قرية سوسيا ويحرقون مركبة أحد المواطنين

18 فبراير 2025 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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الخليل: مستوطنون يُهاجمون قرية سوسيا ويحرقون مركبة أحد المواطنين

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل وأحرقوا مركبة أحد المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين اقتحموا القرية، حيث اعتدوا على الأهالي وأضرموا النار في مركبة للمواطن ناصر النواجعة ما أدى لاحتراقها بالكامل.

وأوضح الناشط من سوسيا خضر نواجعة، أن المستوطنين صعدوا منذ بداية الحرب على قطاع اعتدتاءاتهم على الأهالي في بلدة سوسيا.

وأضاف نواجعة، أن هدف الاحتلال هو تهجير الفلسطينيين من سوسيا لتحويلها إلى منطقة منتزهات للمستوطنين.

وفي مطلع الشهر الجاري، هاجم مستوطنون القرية، وقاموا بتكسير ممتلكات للمواطنين، وإلقاء الحجارة على منازلهم.

وتنطلق هجمات المستوطنين من مستوطنتي “متسبي يائير، وسوسيا” المقامتين على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، وتستهدف رعاة الماشية، ومزارعين عزّل من عائلات الجبارين والنجار والهريني قرب خربة شعب البطم وقرية سوسيا.

وتعاني مدينة الخليل من وجود عشرات المواقع الاستيطانية التي يقيم فيها عشرات آلاف المستوطنين، الذي يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "نفذ المستوطنون 2161 اعتداء خلال شهر يناير 2025، منها 1786 اعتداء نفذها جنود الاحتلال، و375 اعتداء نفذها مستوطنون، تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب أراض وتجريفها، واقتلاع أشجار واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية".

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #قرية سوسيا #طوفان الأقصى

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