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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 18 فبراير

18 فبراير 2025 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 18 فبراير

 تشهد الحالة الجوية في فلسطين، اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، استقراراً  على درجات الحرارة والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. 

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو مشمساً مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهاراً ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط الأمطار.

- الأجواء نهارًا: مشمسة غالباً إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: شديدة البرودة.

- الرياح: هادئة وتتراوح سرعتها ما بين 6-8 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحالة الجوية في فلسطين #أمطار على خيام النازحين

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