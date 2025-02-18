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"عُثِر على جثَّته في غلاف غزَّة".. انتحار ضابط في جيش الاحتلال وصحيفةٌ عبريَّة تكشف تفاصيل الحدث

18 فبراير 2025 . الساعة 08:13 بتوقيت القدس
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"عُثِر على جثَّته في غلاف غزَّة".. انتحار ضابط في جيش الاحتلال وصحيفةٌ عبريَّة تكشف تفاصيل الحدث

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن قضية انتحار جديدة لأحد ضبَّاط الاحتلال "الإسرائيلي" عقب إصابته باضطراب ما بعد الصَّدمة.

وفي تفاصيل الحدث، قال "هآرتس"، إن جنود الاحتلال عثروا على جثة ضابطٍ في كيبوتس بمنطقة "غلاف غزة" منتحرًا بعد 25 عامًا من الخدمة في شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"".

وأشارت إلى أن الضابط  شغل خلال فترة عمله مناصب بارزة في مكافحة الجريمة.

وأوضحت، أن الضابط كان في خدمته العسكرية في "الكيبوتس" خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم تشخيصه لاحقًا باضطراب ما بعد الصدمة. 

وفي يناير الماضي، نشر جيش الاحتلال، بيانات عن حجم خسائره البشرية في حرب الإبادة التي يشنها على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأظهرت البيانات، اتجاهًا متصاعدًا في أعداد قتلاه، وأعداد الجنود الذي أقدموا على الانتحار بسبب الحرب، ما يثير الشكوك حول قدرة "الجيش الإسرائيلي" على التعامل مع التحديات التي تعصف به.

وأكد الجيش "الإسرائيلي"، أن هناك علاقة بين تعقيد القتال وزيادة حالات الانتحار لدى الجنود التي بلغت 27 حالة خلال الحرب، الرقم الذي يُعد قياسيًّا مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح، أن زيادة عدد جنود الاحتياط داخل الجيش أدى إلى زيادة عدد المنتحرين مقارنة بالسنوات السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #انتحار جندي #طوفان الأقصى #اضطراب ما بعد الصدمة

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