انتهاء مهلة تطبيق اتِّفاق وقف إطلاق النَّار في لبنان.. هل نفَّذ الاحتلال بنود الانسحاب من مناطق الجنوب؟

أكّد مسؤول أمني لبناني، فجر اليوم الثلاثاء، أنّ القوات "الإسرائيلية" بدأت ليل الاثنين بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها.

وقال المسؤول، إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني".

وانتهت فجر الثلاثاء مهلة انسحاب "إسرائيل" من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك بعيد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي عزمه إبقاء قواته في 5 نقاط إستراتيجية عند الحدود.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أنّ الاحتلال خالف بشكل صريح اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنس، وقرّر إبقاء قواته داخل 5 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أنّ وحدات من الجيش اللبناني دخلت إلى بلدات محيبيب وميس الجبل وبليدا وحولا ومركبا في القطاعين الأوسط والشرقي من جنوب لبنان.

وقالت هيئة البث العبرية، إن الجيش انسحب مع انتهاء مهلة الانسحاب التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان "الجيش الإسرائيلي" أعلن نيته عدم الانسحاب من 5 نقاط حدودية داخل أراضي جنوب لبنان لفترة طويلة، وهذه النقاط تبدأ من القطاع الغربي من الحدود وصولا إلى القطاع الشرقي.

وذكر مراسل قناة المنار اللبنانية، أنّ قوات الاحتلال نقلت موادا متفجرة بالشاحنات إلى بلدة كفر شوبا أثناء توغلها بالدبابات تمهيدا لتنفيذ تفجير كبير في أطراف البلدة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصف الاحتلال المتواصل على لبنان الذي بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان من المفترض أن يستكمل "الجيش الإسرائيلي" فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت و"تل أبيب"، والبالغة 60 يوما بدءًا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

إلا أن "تل أبيب" لم تلتزم بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/شباط الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات