الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات في عدة محاور.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة، وأطلقت قنابل الغاز بينما استهدف الشبان آلية عسكرية بزجاجة حارقة “مولوتوف” ورشقوا القوة المقتحمة بالحجارة.

كما اندلعت مواجهات في بلدتي بيتا وعورتا جنوب نابلس، استهدف خلالها الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس، وداهمت منزل المواطن مشهور نصار حيث خلفت فيه خراباً واسعاً واعتدت على الشاب زين نصار بشكل وحشي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب داوود حجاوي بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس، واعتدت على والدته وابنه وسرقت مصاغًا ذهبي.

وفي قرية كفر قليل جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وديع منعم أبو السعود، من منزله، بينما اعتقلت الفتى ريان عديلي بعدق من منزله في قرية أوصرين جنوب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس واعتقلت شابًا عقب مداهمة منزله.

وطالت الاقتحامات قرية عصيرة القبلية، ومنطقة المساكن الشعبية، حيث أطلقت قوات الاحتلال طائرة درون فوق عمارات العزموطي.

وفي قلقيلية، شنت قوات الاحتلال قوات الاحتلال حملة دهم في بلدة عزون شرقي المدينة اعتقلت خلالها الشبان حمزة رضوان وعثمان رضوان ومحمد سليم.

وخلال اقتحام عزون، فجرت قوات الاحتلال جسماً في محيط أحد المنازل بالحارة الشرقية، والتي شهدت إطلاق قنابل صوتية وتكسير لمحتويات منزل ذوي الشهيد محمد رضوان الزغوري.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب “هاني برهم” عقب مداهمة منزله بمدينة قلقيلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، وبلدة بيتللو حيث اعتقلت الشابين مهند وثابت بزار بعد الاعتداء عليهما وعلى عائلاتهما بالضرب المبرح وتكسير محتويات منزليهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت عمرو شوخة بعد اقتحام منزله بلدة رمون شرق رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وأحمد الحاج بعد اقتحام منزلهم في مخيم الدهيشة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين معتصم وعلاء نبيل صلاح من قرية العيسوية في القدس المحتلة.

المصدر / وكالات